Batman'ın Kozluk ilçesinde akciğer kanseri farkındalık standı kuruldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kozluk Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı kurularak, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında vatandaşlara bilgi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, akciğer kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmanın hastalığa karşı korunmada en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

Güneş, toplum sağlığını korumaya yönelik farkındalık çalışmalarının kurumlar arası işbirliğiyle devam edeceğini anlatarak, vatandaşlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.