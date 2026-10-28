Batman Kozluk'ta yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteğinin kurası çekildi

Batman Kozluk'ta yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteğinin kurası çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozluk'ta "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan kurayla hibe desteğinden yararlanacak üreticiler belirlendi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekimi gerçekleştirildi.
Hibe desteğinden yararlanacak üreticiler kurayla belirlendi.
Kaynak: AA
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