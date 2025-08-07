Batman OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB'nin genel durumu, sanayicilerin talepleri, devam eden projeler ve yeni sanayi alanlarına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu, yönetim kurulu üyesi Bedri Çiçek ile OSB Müdürü Zeynep Akbel katıldı.