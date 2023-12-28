Batman Sason\'da Spor Malzemesi Dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere spor malzemesi verildi.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, proje sayesinde ilçede spora gönül veren öğrencilerin yeteneklerini keşfederek fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Mete, "21 farklı branşı 931 öğrenci ile buluşturan proje sayesinde ilçedeki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam diyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından sporculara malzeme dağıtımı gerçekleşti.

Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu takım ile Kaymakam Mete ve kurum müdürlerinin oluşturduğu takımlar arasında voleybol maçı yapıldı.