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Batman Sason'da Spor Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Batman Sason'da Spor Malzemesi Dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde, 'Spor Sason Projesi' kapsamında sporculara forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere spor malzemesi verildi. Sason Kaymakamı Murat Mete, projenin ilçede spora gönül veren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Törende sporculara malzeme dağıtımının ardından öğrenciler ve kaymakamın takımları arasında voleybol maçı yapıldı.

Batman Sason\'da Spor Malzemesi Dağıtıldı
28.12.2023 - 13:19,
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Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere spor malzemesi verildi.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, proje sayesinde ilçede spora gönül veren öğrencilerin yeteneklerini keşfederek fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Mete, "21 farklı branşı 931 öğrenci ile buluşturan proje sayesinde ilçedeki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam diyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından sporculara malzeme dağıtımı gerçekleşti.

Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu takım ile Kaymakam Mete ve kurum müdürlerinin oluşturduğu takımlar arasında voleybol maçı yapıldı.

Kaynak: AA
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