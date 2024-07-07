Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Tazelenme Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı

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Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Tazelenme Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi kapsamında ileri yaştaki kişilerin toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak ve üniversite bünyesinde eğitim almaları için geliştirilen "60 + Tazelenme Üniversitesi" projesine Batman Üniversitesi de dahil oldu.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehtap Bingül, hayat boyu öğrenme kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanma konularında Bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bingül, "Bakanlık olarak sorunlara yerelden başlamanın daha verimli olacağına inanıyoruz. Üniversiteleri, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve Bakanlığımızı bu projede masanın birer ayağı olarak görüyoruz. Üniversitelerimizin akademisyenleri öncülüğünde sosyal yaralara çare bulacak çalışmalar gerçekleştirileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingül, üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe de yaptıkları protokollerle insan odaklı bir üniversite olma misyonlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İmzaladıkları protokolün diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılmasının amaçlandığını aktaran Cebe, şunları kaydetti:

"Tazelenme Üniversitesi ile ilimizde ve bölgemizde yaşayan 60 yaş üstü bireylere ihtiyaçlarına uygun şekilde farklı bilim dallarında sertifikalandırmaya dayalı eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitimler 'hayat boyu öğrenme' modeline uygun yapılacak."

Konuşmaların ardından Bingül ve Cebe tarafından protokol imzalandı.

İmza törenine, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Şube Müdürü Bülent Karakuş ile diğer ilgililer katıldı.