Batman Üniversitesi'nden Taziye Mesajı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Sason ilçesinde dün bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Demir, mesajında, tarihi yapılara yönelik yapılan keşif çalışmalarında görevli olan heyettekilerin elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiğini anımsattı.

Kazada hayatını kaybedenlerden ikisinin üniversite personeli olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz personeli Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül ile Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, mimar Fesih Barut ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden tüm kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına Batman Üniversitesi ailesi olarak başsağlığı ve sabır dileriz."