Batman Valisi Canalp Kozluk\'ta iftar programına katıldı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde iftar programına katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Canalp, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Canalp, "Ramazan ayında vatandaşlarımızla buluşmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok önemlidir." dedi.

Programa, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.