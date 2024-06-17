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Batman Valisi Ekrem Canalp, uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.

Vali Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ile birlikte Batman Bismil kara yolunda emniyet uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada görevli polis memurlarıyla bayramlaşan Canalp, daha sonra araç sürücülerinin de bayramını tebrik etti.

Canalp, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.