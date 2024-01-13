Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp Mahalle Buluşmaları\'nda Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilik ve belediye tarafından Sağlık Mahallesi Mehmet Şirin Öndaş Taziye Evi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Canalp, yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

Canalp, sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Programda, mahalle sakinleri talep ve sorunlarını dile getirdi.