Battalgazi'de İki Trafik Kazası, 6 Yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 02 J 8008 plakalı minibüs, Hanımınçiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 48 T 0412 plakalı otomobil ve K.G'nin kullandığı 44 AGH 166 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü K.G. ile yanında bulunan A.A. ve Y.A.A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazadaysa İ.Ö. idaresindeki 44 DJ 013 plakalı trambüs, Çöşnük Mahallesi Buhara Bulvarı'nda, M.K. yönetimindeki 44 AFL 765 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralan kamyon sürücüsü M.K. ile trambüs yolcuları E.Ç. ve D.K, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.