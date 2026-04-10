Batu Yetiş İçin 7. Gün Arama Çalışmaları
Batu Yetiş İçin 7. Gün Arama Çalışmaları

10.04.2026 16:10
Mersin Tarsus'ta Berdan Çayı'na atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş'in kaybolması sonrası arama devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 7'nci günde sürüyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, milli eğitim müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 7'nci gününde de sürüyor.

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
