Batu Yetiş Kerem Kaplan İçin 8. Gün Arama Çalışmaları

11.04.2026 13:01
Mersin Tarsus'ta Berdan Çayı'na atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın arama çalışmaları sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 8'inci gününde de sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:29:26.
