Batum\'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı, 2 kişi kurtarıldı

(RİZE) - Batum Havalimanı'ndan Ordu- Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, uçakta bulunan 2 kişiyi kurtardı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), bugün Batum Havalimanı'ndan kalkarak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren özel bir uçağın, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-307), 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-101 ve KB-29) ile 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik unsurları, deniz yüzeyindeki uçağı tespit etti. Uçakta bulunan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğü bildirildi.