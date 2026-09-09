Batum'dan kalkan özel uçak Rize Pazar açıklarında denize acil iniş yaptı, iki kişi kurtarıldı
Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı'na giden iki kişilik özel uçak, teknik arıza nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri uçaktaki iki kişiyi kurtararak tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.
Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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