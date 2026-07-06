Bavi Süper Tayfunu Guam'ı Vurdu

ABD'nin Batı Pasifik'teki Guam Adası yakınlarında karaya vuran Bavi Süper Tayfunu, Kuzey Mariana Adaları'nda kuvvetli rüzgarlara ve şiddetli yağışlara neden oldu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NSW), Pasifik Okyanusu'nda batı istikametinde Filipinler'e doğru ilerleyen Bavi Süper Tayfunu'na ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Kuzey Mariana Adaları'na bağlı Rota Adası'nı yerel saatle sabah geçen tayfun, Guam yakınlarında karaya vurdu.

Kuzey Mariana Adaları'nın diğer bölgelerine ve Guam'a fırtına getiren tayfun, bölgede hızı saatte 241 kilometreyi geçen kuvvetli rüzgarlara yol açtı.

Süper tayfunun şiddeti, en yüksek seviye olan 5. kategori olarak belirlendi.

NSW Uzmanı Edwin Montvila, tayfunun "hayat için acil bir tehlike" oluşturduğunu belirterek, ada sakinlerine, rüzgarla savrulan cisimlerin çarpma riskine karşı bina içlerinde kalma çağrısı yaptı.