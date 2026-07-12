Bavi Tayfunu Zhejiang'a Vurdu - Son Dakika
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Bavi Tayfunu Zhejiang'a Vurdu

Bavi Tayfunu Zhejiang\'a Vurdu
12.07.2026 09:36
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Çin'de Bavi Tayfunu, Zhejiang kıyılarına ulaştı, 1,72 milyon kişi tahliye edildi.

HANGZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2026'nın dokuzuncu tayfunu Bavi Tayfunu, cumartesi günü yerel saatle 23.20 sularında doğudaki Zhejiang eyaleti kıyılarına ulaştı.

Eyaletin meteoroloji gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, merkezindeki maksimum rüzgar hızı saniyede 40 metreye ulaşan tayfun, Taizhou kentine bağlı Yuhuan kentinde karaya vurdu.

Karaya ulaşan tayfunun zayıflayarak kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.

Zhejiang eyaleti cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla tayfun acil durum müdahale seviyesini en yüksek düzeye çıkardı. Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla yaklaşık 1,72 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bavi Tayfunu Zhejiang'a Vurdu - Son Dakika

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