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Bayat ilçesinde 1843 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Ahacık Nazpınar İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Ziyarette sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Söyler, öğrencilere yaz tatilini kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

Söyler, ilçede 1843 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Ziyarete Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçar da katıldı.