Bayat\'ta Oryantring İl Şampiyonası Düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde oryantring il şampiyonası gerçekleştirildi.

İlçede düzenlenen oryantring şampiyonasına kentteki okullardan 110 sporcu katıldı.

Şampiyonanın sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Bayat Kaymakamı Osman Emre Öztürk, ilçede yapılan oryantring şampiyonasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Derece elde eden sporcular, Afyonkarahisar'ı bölge finallerinde temsil edecek.