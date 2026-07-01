Bayat'ta Yangın: 300 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Bayat'ta Yangın: 300 Dekar Alan Zarar Gördü

Bayat\'ta Yangın: 300 Dekar Alan Zarar Gördü
01.07.2026 18:48
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Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü, itfaiye müdahale etti.

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar alan zarar gördü.

Kuruçay köyünde hasat yapılan bir tarlada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saman balyası makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki ekili araziye de sıçradı.

Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekar buğday ekili arazi ile 150 dekar alandan elde edilen saman balyaları yandı.

İtfaiye ekipleri, arazide soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Çorum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayat'ta Yangın: 300 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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