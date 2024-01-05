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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasından seçilen en iyi kareleri oyladı. Pekmezci, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflardan favorilerini belirledi. Fotoğrafların hatıraları canlandırdığını belirten Pekmezci, AA çalışanlarını tebrik etti ve 2023 yılının ülkeye güzel hatıralar getirmesini temenni etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA\'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı
05.01.2024 - 17:00,
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Pekmezci, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinden Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını tercih eden Pekmezci, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Pekmezci, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken fotoğraflarla hatıraların bir kez daha canlandığını söyledi.

Fotoğraflara emek veren AA çalışanlarını tebrik eden Pekmezci, "2023 yılı özellikle deprem ve vatan savunmasına verdiğimiz şehitlerle birlikte bizler için acı hatıralarla dolu. Mutluluklarımızı, sevincimizi yaşatan anılar da oluştu. Hepsini Anadolu Ajansımızın fotoğraf kareleri içerisinde gördük. Bu yılın ülkemize, milletimize güzel hatıralar yaşatmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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