Bayburt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi ile Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi ile Öğrencilere Destek Veriyor

Bayburt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi ile Öğrencilere Destek Veriyor

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirtti. Kütüphane hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve öğrencilere sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunacak.

17.05.2024 13:29
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirtti.

Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarının sağlanması amacıyla hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kütüphanenin açık kalacağını ifade etti.

Uygulama sayesinde öğrencilerin sessiz bir ortamda sınavlarına hazırlanabileceklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların okuyan, analitik düşünceye sahip, kendilerini iyi yetiştirmiş bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizler için çok önemli. Bizde Bayburt Belediyesi olarak elimizde bulunan imkanları öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi hem şehir merkezinde bulunması açısından ulaşımı kolay hem de konforlu, sessiz ve nezih bir ortamda öğrencilerimize ders çalışma ortamı sunuyor."

Kaynak: AA

Bayburt Belediyesi, Mete Memiş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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