Bayburt, Bingöl ve Erzurum için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncel

Bayburt, Bingöl ve Erzurum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Bayburt, Bingöl ve Erzurum çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.