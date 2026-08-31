Bayburt'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Kentte bu çalışmalarla yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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