Bayburt\'ta Asayiş Uygulamasında 9 Silah Ele Geçirildi

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik uygulama ve kontrol yaptı.
Sabit ve seyir halindeki uygulamada, kişiler ve araçlara yönelik kontrollerde 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.
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