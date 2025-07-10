Bayburt\'ta babasının kamyonetle çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı 3 yaşındaki çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayburt'ta acı bir olay yaşandı. Kentin Şingah Mahallesi Sefa Sokak'taki evinin önünde kamyonetle geri manevra yapan A.D, aracın arkasında durduğu için fark etmediği 3 yaşındaki oğlu E.A.D'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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