Bayburt\'ta Çatı Çöktü, 20 Hayvan Telef Oldu

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Bayburt'ta bir ağıl ile yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Yelpınar köyünde Hayri Tekin'in hayvanlarının bulunduğu çadır ağılın çatısı, üzerindeki yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü.

Olayda 20 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı büyükbaş hayvanlar ise yaralandı.

Merkeze bağlı Yolaltı köyünde ise Binali Şengün'e ait yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.