 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı

Bayburt'un Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı. Muhtar İlhami Koçak, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Bayburt\'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı
27.01.2024 - 09:15,
Abone Ol

Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı.

Muhtar İlhami Koçak, yolu kardan temizleyen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bayburt, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement