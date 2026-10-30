Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinliğinde bando takımı konser verdi

Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinliğinde bando takımı konser verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü nedeniyle Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; bando takımının seslendirdiği marşlara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.
Bayburt Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli marşlar seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Kaynak: AA
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