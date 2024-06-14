Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bayburt merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.06.2024 18:17
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Bayburt merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koodinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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