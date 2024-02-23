Bayburt'ta kar etkili oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta kar etkili oldu

Bayburt\'ta kar etkili oldu

Bayburt kentinin yüksek kesimleri, dünden itibaren aralıklarla etkili olan yağış dolayısıyla karla kaplandı. Yağış sonrasında güzel görüntülerin ortaya çıktığı Çoruh Nehri ve çevresi, dronla görüntülendi.

23.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Bayburt kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimleri, dünden itibaren aralıklarla etkili olan yağış dolayısıyla karla kaplandı.

Yağış sonrasında güzel görüntülerin ortaya çıktığı Çoruh Nehri ve çevresi, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta kar etkili oldu - Son Dakika
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