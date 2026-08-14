Bayburt'ta Kur'an Kursları Sona Erdi
Bayburt'ta yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları kapanış programıyla sonlandı. Vali Eldivan öğrencilere başarılar diledi.
Bayburt Müftülüğünce düzenlenen yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi.
Yenişehir Parkı'nda düzenlenen kapanış programında, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve şiirlerin yanı sıra ilahi dinletisi sunuldu.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.
Vali Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatillerini Kur'an-ı Kerim öğrenerek milli ve manevi değerlerini pekiştirdiklerini söyledi.
Öğrencileri tebrik eden Vali Eldivan, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA
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