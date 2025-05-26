Bayburt'ta Kurban Bayramı Hazırlığı Tamamlandı

Bayburt Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla satış ve kesim yerlerinde altyapı çalışmalarını tamamladı.

Bayburt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'ndaki çalışmalar kapsamında hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgileneceği belirtildi.

Pazarda aynı zamanda kurbanlık dişi hayvanların gebelik kontrollerinin de yapılacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için emniyet ve zabıta müdürlüğü personelinin iş birliği içinde olacağı hayvan pazarında sahte parayla alışverişin ve çıkabilecek tartışmaların önüne geçilebilmesi için her türlü tedbir alınarak mobil bankacılık aracılığıyla para transferlerinin rahatça yapılabilmesi adına ücretsiz wifi ağı oluşturuldu."

Kaçabilecek kurbanlara yönelik yakalama timi oluşturulduğu, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara sakinleştirici iğne ile müdahale edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, kurban kesim yerleriyle ilgili şu bilgiler verildi:

"Bayburt Belediyesi mezbahanesi, Şingah Mahallesi, Köroğlu Çiftliği, Kayış Kıran mevki, Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu, Can Bayrak Çiftliği, Zahit Mahallesi Bolu Sokak. Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek."