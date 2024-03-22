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Bayburt'a lapa lapa kar yağdı

BAYBURT - Bayburt'ta Mart ayında lapa lapa kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta uzun bir aradan sonra yeniden kar yağışı etkili oldu. 9 ayın kış, 3 ayın yaz yaşandığı kentte kuraklık etkisini iyiden iyiye hissettirirken mart ayında yağan kar, akıllara "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü getirdi.

Ocak ve şubat aylarının kurak geçtiğini söyleyen Bayburtlu vatandaşlar, yaz aylarında kuraklık yaşanmaması adına karın daha fazla yağması gerektiğini ifade ettiler.

Batı kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde mart ayında kar yağışının etkili olması vatandaşların şaşırmasına neden oldu. Lapa lapa yağan kar ise yine de Bayburtluları memnun etmedi.

Bir anda kara yakalanan Osman Daştan isimli vatandaş mart ayında yağan kar karşısında şaşırdığını belirterek, "Kar iyi yağıyor ama eriyor, bu durum iyi değil. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Mart ayında bahar yerine kar yağışını görünce bir hayli şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta 3 ay yaz, 9 ay kış yaşandığını vurgulayan Arzu Tepir isimli vatandaş, "Çok kışımız, az yazımız var. Ne yapalım Bayburt kış memleketi. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye boşa dememişler. Kar Bayburt'a çok yakışıyor" dedi.

Bahar ayında kış ayını yaşadıklarını söyleyen Veysel Gider isimli Bayburtlu vatandaş ise, "Gördüğünüz gibi bahar mevsiminde tam bir kış havası yaşıyoruz. Tatlı tatlı kar yağıyor. Bu bir güzelliktir, bu güzelliği yaşamak herhalde sadece Bayburtlulara mahsus olsa gerek diye düşünüyorum. Biz bu durumdan çok memnunuz. Yıllar önce bu mevsimde tamamen baharı görürken, şimdi kışı baharla birlikte yaşamış oluyoruz, böyle bir güzellik içerisindeyiz" diyerek konuştu.