Bayburt'ta Örence Ortaokulu'nda 71 öğrenci yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Örence Ortaokulu'nda 71 öğrenci yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'ta Örence Ortaokulu\'nda 71 öğrenci yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta TÜBİTAK destekli proje kapsamında Örence Ortaokulu'nda 2 gün süren eğitimlerde 71 öğrenciye yapay zeka, robotik kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimi verildi. Öğrenciler akıllı sulama ve hava durumu tahmini gibi yapay zeka uygulamalarını deneyimledi.

Bayburt'ta köy okulunda eğitim öğretim gören öğrencilere, yapay zeka, robotik kodlama ve üç boyutlu tasarım konularında eğitim verildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının bu yıl ilk kez açtığı destek çağrısı kapsamında, Bayburt Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Geleceğin Mucitleri Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler" adlı proje uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence Ortaokulu'nda 2 gün boyunca çeşitli eğitimler düzenlendi.

Eğitime katılan 71 öğrenci, uzmanların görev aldığı atölyelerde yapay zeka destekli akıllı sulama, hava durumu tahmini, CNZ tezgahı kullanımı, yapay zeka ve deney temelli atölyeler gibi alanlarda yeni bilgilere erişti.

Öğrenciler, eğitimler sayesinde yapay zeka ve robotik teknolojilerin günlük yaşamın yanı sıra tarım ve eğitim gibi alanlarda nasıl kullanılabileceğini de deneyimleme fırsatı buldu.

Proje koordinatörü Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Asif Alan, yaptığı açıklamada, Bayburt Üniversitesinin TÜBİTAK'ın 4009 projesi kapsamındaki son çağrısına hızlı yanıt gösteren ve destek alan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Alan, projenin öğrencileri teknolojiyle buluşturmayı amaçladığını ifade ederek, "Bu kapsamda eğitmenlerimiz bilim içerikli atölyelerin tamamını icra ettiler. Ayrıca, öğrencilerimize üniversitemizin kütüphanesini, sosyal alanlarını ve milli teknoloji atölyemizi gezdirerek onları bilimin yuvasında ağırlamaya çalıştık." dedi.

T3 Vakfı Bayburt İl Sorumlusu Emrah Bayramoğlu ise eğitimin verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Hocalarımızla Örence köyüne giderek öğrencilere yapay zeka ve kodlama üzerine eğitim verdik. Daha sonra onları vakfımızda ağırlayarak kodlama ve yazılım başta olmak üzere Deneyap atölyelerinde bütün derslerin nasıl işlendiğini, hangi eğitimleri verdiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Remziye Saka ise iki gün süren eğitim boyunca hem eğlendiklerini hem de bilimsel deneyler yaparak yeni şeyler öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Hava DurumuYapay ZekaTeknolojiTübitakBayburtEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:55:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Örence Ortaokulu'nda 71 öğrenci yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei