Bayburt'ta Sahte İlan Dolandırıcılığına Operasyon

18.02.2026 16:31
Bayburt'ta sahte ilan dolandırıcılığı yapan 10 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest.

Bayburt merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt'tan yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 37 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin Mersin'deki adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 10 kişi, işlemlerin ardından Bayburt'a getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

