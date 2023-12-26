Bayburt\'ta "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi

Bayburt'ta, "Şehitlere Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından, Baberti Kampüsü'nde terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş organize edildi.

Rektörlük önünde toplanan öğrenci ve akademisyenlerden oluşan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Mustafa Köseoğlu Camisi önüne kadar yürüdü.

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Turan, grup adına yaptığı açıklamada, aziz Türk milletinin evlatları olarak şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını söyledi.

Şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için son nefeslerine kadar çalışacaklarını vurgulayan Turan, "Bugün burada birlik ve beraberlik mesajı verilmektedir. Türkiye bizim ortak vatanımız, ortak çatımız ve yuvamızdır. Bu topraklar üzerinde bin yıldır yan yana yaşayan insanlar olarak hepimiz bir, beraber ve kardeşiz. Hiç kimse bizi birbirimize düşüremeyecek, kırdıramayacak." dedi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından sona erdi.