Bayburt\'ta Soğuk Hava ve Sis Etkili

Bayburt'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Bayburt'ta araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında da buz sarkıtları oluştuğu görüldü.
Kent genelinde sabah saatlerde etkili olan sis nedeniyle de bazı kesimlerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde araçlarının farklarını yakarak ilerledi.
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