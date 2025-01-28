Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'nin elindeki pakette arama yaptı.
Aramada, karton kutudaki yiyeceklerin arasına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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