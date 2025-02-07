Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Bayburt'ta uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürdü.

Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan A.T. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.