Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bayburt\'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda, S.G, F.N. ve C.G'nin ortak kullandığı adreste yapılan aramada 41 gram metamfetamin, bir miktar bonazi, hassas terazi ve 5 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

30.05.2024 11:54
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde S.G, F.N. ve C.G'nin ortak kullandığı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 41 gram metamfetamin, bir miktar bonazi, hassas terazi, 5 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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