Bayburt'ta yoğun kar yağışı: Yayla evleri kar altında kaldı - Son Dakika
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Bayburt'ta yoğun kar yağışı: Yayla evleri kar altında kaldı

Bayburt\'ta yoğun kar yağışı: Yayla evleri kar altında kaldı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri kar altında kaldı. Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreye ulaştı. Dumlu köyündeki yayla evlerini kontrol eden vatandaşlar, metrelerce karı temizleyerek içeri girebildi. Kar kalınlığı 4 metreye yaklaşırken, bölgede 2 gün geçiren vatandaşlar, kar yağışının zorluklarının yanında güzelliklerini de yaşadıklarını belirtti.

19.02.2024 14:07
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri kar altında kaldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreye ulaştı.

Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler ise adeta kara gömüldü.

İlçeye bağlı 2 bin 350 rakımlı Dumlu köyündeki yayla evlerini kontrole giden bazı vatandaşlar, kapı ve pencerelerin önünde biriken metrelerce karı temizleyerek içeri girebildi.

Ahmet Bozo, AA muhabirine, kar kalınlığının 4 metreye yaklaştığını belirterek, evlerine girmek için pencereye kadar ulaşan karı temizlediklerini söyledi.

Bozo, bölgede 2 gün geçirdiklerini, kar yağışının zorluklarının yanında güzelliklerini de yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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