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Bayburt'un yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü - Son Dakika
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Bayburt'un yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü

Bayburt'un yüksek rakımlı tepelerinde kar etkisini sürdürmeye devam ederken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları titizlikle sürüyor. Karayolları ekipleri yolları açarken, vatandaşlar kar keyfi yaşadı. Bugün hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak.

Bayburt\'un yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü
23.12.2023 - 23:02,
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Bayburt'un yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı tepelerinde kar etkisini sürdürmeye devam ederken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları titizlikle sürüyor.

Bayburt-Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt- Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.

Kar ve tipi Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de etkisini artırdı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak hafta sonunda kar keyfi yaşadı.

Öte yandan, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre bugün Bayburt'ta hava çok bulutlu, sabah saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışların tipi şeklinde görüleceği, görüş mesafesinde azalma, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

Kaynak: İHA
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