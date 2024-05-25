Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin\'e Destek

Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek verdi. Törende, İlahiyat Fakültesi öğrencileri Filistin'e dikkat çeken pankartlar ve dövizler taşırken, akademisyenler de Filistin atkısı taktı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin Filistin'e destek vermesini anlamlı bulduğunu belirterek, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu yaşayamadığını ifade etti. Törende, dereceyle mezun olan öğrencilere plaket verildi ve mezuniyet sevinci kutlandı.

25.05.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni sırasında öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek verdi.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, İlahiyat Fakültesi öğrencileri, alana "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınıfta kaldı" pankartı ile " Gazze'de son üniversite 17 Ocak'ta yıkıldı", "Bizler mezun olduk ama Filistin hala özgür olamadı" yazılı dövizlerle çıktı. Akademisyenler de boyunlarında Mescid-i Aksa resminin olduğu Filistin atkısı taşıdı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin son 4 yılda pandemi, depremler ve savaşlarla hem ülkede hem de dünyada bir çok olumsuzlukla karşılaştığını söyledi.

Türkmen, mezuniyet töreninde öğrencilerin Filistin'e destek vermesini oldukça anlamlı bulduğunu belirterek, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin mezuniyet coşkusu yaşayamadığını dile getirdi.

Gazze'de 5 binden fazla üniversite mezunu olacak öğrencinin hunharca katledildiğini aktaran Türkmen, "Yüzden fazla akademisyen arkadaşımız hayatını yitirdi. Yine Gazze Üniversitesi rektörü de bu hunharca saldırıda hayatını kaybedenlerin arasına katıldı. Malesef insanlık tarihi açısından utanç verici bir döneme şahitlik ettiğimiz bir sene oldu. İnşallah Filistin'in, toprak bütünlüğünü kazanmış özgür Filistin olarak mezun vereceği günleri de hep beraber görürüz." diye konuştu.

Türkmen, yaklaşık 1400 öğrencinin hafta boyu düzenlenecek törenlerle mezuniyet sevinci yaşayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitirenlere plaket verilen törende, öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladı.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Filistin, Rektör, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
20:21 JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF’leri o tarihten itibaren işlem görecek JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF'leri o tarihten itibaren işlem görecek
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 01:03:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement