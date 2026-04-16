Bayğaralar Operasyonu: 216 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çetelerine göz açtırmayacaklarını anımsatarak, bu sözlerinin gereğini kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik, 13 Nisan'da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuğun yakalandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerden 233'ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile bir suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış, bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur."

Gürlek, operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek, sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.