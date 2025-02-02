Bayındır'da Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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Bayındır'da Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Coşkuyla Yapıldı

Bayındır'da düzenlenen festivalde halk oyunları, konserler ve nergis güzellik yarışması gerçekleştirildi.

02.02.2025 19:46
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İzmir'in Bayındır ilçesi, 4. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Turan Mahallesi'nde gerçekleşen festivalde halk oyunları gösterileri sunuldu, nergis güzellik yarışması düzenlendi.

Festival kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı, sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, festivalde yaptığı konuşmada 500-600 nüfuslu bir mahallede kentin en büyük ve güzel organizasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Tugay, Bayındır'ın çiçek festivaline ev sahipliği yapmasının, ilçenin Türkiye'nin çiçek başkenti olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da festivalin yoğun ilgi gördüğünü, gelecek yıllarda daha geniş çaplı etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Festivalde stant açan nergis üreticisi Ümmühan Turan ise "Hava şartlarının iyi gitmesiyle güzel bir festival havası yaşıyoruz. Mahallemizin büyük bir bölümü çiçekçilikle geçimini sağlıyor. Herkesi burada yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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