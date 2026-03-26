Bayındır'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü.
Etkinliğe Kaymakam Murat Mete, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Eşmeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?