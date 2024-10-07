Bayındır'da annelere uyuşturucu tehlikesine yönelik eğitim verildi.
En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Yahya Kerim Onart Konferans Salonunda düzenlenen programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla annelere eğitim verildi.
Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının ardından projeyi anlatan broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Uyuşturucu Eğitim Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?