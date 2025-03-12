Bayırbucaklı Karabacak, 11 yıl önce rejim saldırısında ailesinden hayatta kalan tek oğlunu toprağa verdi

Suriye'nin Lazkiye ilinde Bayırbucak bölgesinde 2014 yılında, Esed rejiminin düzenlediği varil bombası saldırısında ailesinden 6 kişiyi kaybeden Mustafa Karabacak, o saldırıdan sağ kurtulan tek ailesi üyesi olan oğlu Muhammed'i bugün toprağa verdi.

Mustafa Karabacak, AA muhabirine, 14 Eylül 2014'te Beşşar Esed rejimine ait helikopterlerden Bayırbucak'ın Nisibin köyüne atılan varil bombası sonucu eşi, 14, 13 ve 4,5 yaşındaki üç çocuğu ve üç akrabasının öldüğünü anlattı.

Saldırı sırasında eşi Fadiye Karabacak'ın, en küçük oğulları 9 aylık Muhammed Karabacak'ı korumak için kalkan olduğunu ifade eden Karabacak, o sayede yaralanmasına rağmen Muhammed'in saldırıdan kurtulduğunu söyledi.

Oğlunun beyninde doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu belirten Karabacak, saldırı sonrası hasta oğlunun tedavisi için Bayırbucak'tan Türkiye'ye göç ettiğini söyledi.

Karabacak, son günlerde sağlık durumu kötüleşen oğlunun Hatay'ın Yayladağı ilçesinden İskenderun'a sevk edildiğini ve yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kaldığını anımsattı.

Karabacak, "Bir gün iyileşiyor, ertesi gün durumu kötüleşiyordu. Sonunda kalbi iki kez durdu ve hayatını kaybetti." diye konuştu.

Cenazeyi Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçirdiklerini anlatan Karabacak, "Oğlumu köyümüzdeki şehit mezarlığına annesinin yanına gömdük. Bir Muhammed kalmıştı, onu da şehit mezarlığına verdik." dedi.

Devrik Esed rejiminin ailesini katlettiğini belirten Karabacak, "Cansız bedenlerini enkaz altından çıkardım. Kim sorumluysa hesap versin. Hakkımı istiyorum." ifadelerini kullandı.