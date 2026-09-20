Bayırbucaklı Türkmen sağlıkçılar Lazkiye'de iki mahalle arasına tıp merkezi açtı - Son Dakika
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Bayırbucaklı Türkmen sağlıkçılar Lazkiye'de iki mahalle arasına tıp merkezi açtı

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Bayırbucaklı Türkmen sağlıkçılar Lazkiye\'de iki mahalle arasına tıp merkezi açtı
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Bayırbucaklı Türkmen sağlık çalışanları, Lazkiye'de özel tıp merkezi açtı. Bayırbucak Sağlık Derneği çatısı altında açılan merkez, Türkmen ve Arap mahallelerinin kesişiminde dahiliye, çocuk sağlığı, kadın doğum ve diş polikliniklerinde hasta kabulüne başladı.

Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan Bayırbucaklı Türkmen sağlık çalışanları, Lazkiye'de özel tıp merkezi açtı.

Sağlık Merkezi Müdürü Dr. Hala Molla, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Bayırbucaklı doktor, eczacı ve diş hekimlerinden oluşan bir grubun sağlık alanında katkı sunmak amacıyla çalışma başlattığını söyledi.

Ülkedeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek için saha araştırmaları yaptıklarını belirten Molla, sağlık alanında hizmet üretmek amacıyla önce Türkiye'de Bayırbucak Sağlık Derneğini kurduklarını ifade etti.

Açtıkları merkezin Türkmen ve Arap nüfusun yaşadığı mahallelerin kesişim noktasında kurulduğunu dile getiren Molla, "Bu merkezi özellikle iki mahallenin tam ortasında, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek bir noktada kurduk. Amacımız tüm bölge halkına sağlık hizmeti sunmak." dedi.

İki katlı olarak hizmet verecek sağlık merkezinde dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum ile diş polikliniklerinin bulunduğunu belirten Molla, hemşirelik hizmetlerinin de verileceğini söyledi.

Bölgenin ihtiyaçlarına göre ilerleyen dönemde yeni branşlar eklemeyi planladıklarını ifade eden Molla, merkezin açılışı için gerekli yasal süreçlerin sağlık ve sosyal hizmetler müdürlükleriyle koordinasyon içinde tamamlandığını, merkezin hasta kabulüne başladığını kaydetti.

Merkezin açılış törenine Türkiye'den mezun hekimlerin yanı sıra Lazkiye Sağlık Müdürü Beşir Taceddin de katıldı.

Kaynak: AA
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