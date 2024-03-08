Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.
İşbirliği sözleşmesi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalandı. İmza töreninde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve sözleşmenin taraflarından temsilciler de yer aldı.
Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile geleceği şekillendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.
"Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi"ni imzalayarak, iki kardeş ülkenin güvenliği ve ilerlemesi için bir araya geldiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bu anlaşma, teknolojik yeniliklerimizin ötesinde aramızdaki sağlam işbirliğinin ve karşılıklı güvenin bir yansımasıdır. 'Tek millet, iki devlet' ilkesiyle büyüyen kardeşliğimiz, bu birlik duygusuyla daha da güçleniyor. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile işbirliği sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla Karaman'da başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, şampiyonanın açılış töreninde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Şampiyonaya katılan sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür eden Karadeniz, kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi. Organizasyon, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte görevli kadın personele karanfil hediye etti. Ünsal, ziyaret sırasında kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin önemine vurgu yaparak, geleceğe güvenle bakmalarının anahtar bir rol oynadığını belirtti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 16 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlu için Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındıktan sonra cenazeler defnedildi.
Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" konulu panel gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?